3 خطوات قد تنقذ حياتك إذا سقط بك المصعد

شهدت مدينة بنها المصرية منذ أيام، حادث سقوط مصعد في مستشفى أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة أربعة.

يعرض التقرير التالي، الذي نشره موقع "لايف ساينس"، ثلاث خطوات قد تكون سببا في نجاتك من الموت أو الإصابات الخطيرة في حال التعرض لحادث مشابه.

1- تجنب القفز خلال سقوط المصعد سعيا وراء الثبات في الهواء فور ملامسته للأرض، دائما ما يكون من الصعب حساب متى سيصطدم المصعد بالأرض.

2- لا تقف خلال سقوط المصعد، استلقي على الأرض وضم ركبتيك إلى صدرك بقدر المستطاع واحمي رأسك، الهدف من هذا هو توزيع الصدمة على مساحة الجسم كاملة لتكون أخف وطأة وضررا.

3- إذا كانت مساحة المصعد لا تسمح بالاستلقاء أرضا، اجلس في ركن المصعد واحرص على أن يكون ظهرك مستقيما ومسنودا بالكامل على جانب المصعد وضم ركبتيك لصدرك، مع الحرص على تثبيت نفسك قدر الإمكان بدفع يداك تجاه جوانب المصعد.