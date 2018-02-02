نيمار قد لا يشارك أمام ليل غدا

قال أوناي ايمري مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، إن مشاركة نيمار مهاجم البرازيل مع متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، ليل، غدا السبت محل شك.

© REUTERS/ BENOIT TESSIER حنين نيمار للدوري الإسباني هل تكون إشارة لانتقاله إلى الملكي المدريدي

وصرح ايمري في مؤتمر صحفي بعدما غاب نيمار عن التمارين أمس الخميس "أتمنى أن تتحسن حالته اليوم".

وأصيب نيمار بكدمة في فوز باريس سان جيرمان 3-2 على ستاد رين قبل نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية يوم الثلاثاء.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة من 23 مباراة.