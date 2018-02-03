زيدان يؤكد عودة راموس وإيسكو من الإصابة

أعلن المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عودة سيرخيو راموس وإيسكو، من الإصابة.

© REUTERS/ HEINO KALIS بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وأضاف زيدان أن اللاعبين تدربا أمس الجمعة، وسيشاركان السبت في المباراة ضد ليفانتي في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المحلي لكرة القدم، بحسب " فرانس برس ".

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية المباراة "إيسكو وسيرخيو (راموس) تدربا اليوم وسيكونان ضمن المجموعة السبت".

وأشار زيدان إلى إصابة راموس قائلا "بالنسبة لربلة راموس، المسألة ليست خطيرة، انها مشكلة صغيرة".

وتابع "لا يهم ما سيحدث لي العام المقبل. أنا هنا لأفكر بما أقوم به حاليا وتحضير مباريات الدوري. يحكى أن اللقب أصبح بعيدا، أنا لا أعتقد ذلك، وفي كرة القدم لا يجب الاستسلام على الإطلاق".

وأكد "بعد ذلك، في دوري الأبطال، إننا متحمسون جدا. ريال حصد فيها الكثير من الألقاب (12 لقبا)، وسنقدم كل ما نملك من أجل الفوز بالمباراة المقبلة".

يذكر أن إيسكو كان يشكو من التهاب في وركه، وأصيب راموس قائد الفريق بتقلص في ربلة الساق اليسرى، وهي إصابة مماثلة لتلك التي أبعدته نحو أسبوعين ونصف عن الملاعب مطلع كانون الثاني/يناير.

ويعود راموس وايسكو قبل نحو أسبوعين من المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 14 شباط/فبراير الحالي.

كما جاءت العودة في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق الملكي إلى لاعبيه، خصوصا راموس لأنه لم يكن في تصرفه في الفترة الأخيرة سوى لاعبين جاهزين في الخط الخلفي هما قلبا الدفاع الفرنسي رافايل فاران وناتشو.