بالفيديو... هدف أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي

أحرز المدافع الدولي المصري هدف أحمد حجازي هدف فريقه ويست بروميتش أمام ساوثامبتون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة برأسية من حجازي اسقبل بها الركلة الركنية من الجانب الأيمن.

وما زالت المباراة مستمرة…