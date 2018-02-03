بالفيديو... أهداف سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

سحق باريس سان جيرمان مضيفه ليل بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

أحرز ثلاثية فريق العاصمة الفرنسي بريتشي ونيمار ولو كيسلو في الدقائق 45 و77 و87.

بهذا الفوز واصل سان جيرمان هيمنته على صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يقبع ليل في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.