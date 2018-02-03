الخطوط السعودية تسير رحلات مباشرة إلى موسكو تزامنا مع كأس العالم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أنها ستسير رحلات يومية مباشرة إلى موسكو بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2018، والتي تستضيفها روسيا منتصف حزيران/يونيو.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA بسبب كأس العالم.. إعفاء لاعبي منتخب السعودية من صيام رمضان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الشركة، أنها ستبدأ اعتبارا من 12 يونيو/حزيران المقبل بتشغيل رحلات يومية ومنتظمة بين كل من الرياض وجدة وبين العاصمة الروسية موسكو تزامنا مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

تقام المباراة الافتتاحية بين السعودية وروسيا في الرابع عشر من يونيو، على ملعب لوزنيكي في موسكو.

وقالت الشركة إن الرحلات ستنظم "بطائرات حديثة مع تشغيل مرن يسمح بزيادة الرحلات والسعة المقعدية متى تطلب الأمر ذلك".

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.