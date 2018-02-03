الخطوط السعودية تسير رحلات مباشرة إلى موسكو تزامنا مع كأس العالم

تقام المباراة الافتتاحية بين السعودية وروسيا في الرابع عشر من يونيو، على ملعب لوزنيكي في موسكو.
وقالت الشركة إن الرحلات ستنظم "بطائرات حديثة مع تشغيل مرن يسمح بزيادة الرحلات والسعة المقعدية متى تطلب الأمر ذلك".
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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