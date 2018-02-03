صدمة قوية لمنتخب عربي قبل المونديال

تعرض الدولي المغربي، زهير فضال، لإصابة خطيرة مع ناديه ريال بيتيس خلال المباراة التي جرت اليوم السبت، أمام فياريال، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

© Sputnik. MAXIM SHEMETOV الخطوط السعودية تسير رحلات مباشرة إلى موسكو تزامنا مع كأس العالم

وأصيب اللاعب بقطع في وتر العرقوب "إكيليس "، ليتأكد غيابه عن المشاركة مع أسود الأطلسي في مونديال روسيا

وأعلن ريال بيتيس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، غياب اللاعب لمدة لن تقل عن ستة أشهر على الأقل.

من جانبه قال فضال عبر حسابه على "تويتر": "شكرا للجميع على الدعم. سأبتعد عن الملاعب لفترة لكن قوتي سترافق زملائي، هذه عقبة سأحاول اجتيازها. شكرا لزملائي".

Bad news. Feddal has been reported to suffer an Achilles tendon rupture.



Since you arrived, you has taught us that giving up is never an option. There will be six months without you, but we are certain that you'll come back stronger.



We are all with you, @zou_feddal! 💪🕊🇲🇦 pic.twitter.com/Mg1dOzS5QS — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 3, 2018

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وأوقعت القرعة منتخب المغرب ضمن فرق المجموعة الثانية بجانب منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.