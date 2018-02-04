بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

اقتنص برشلونة التعادل بصعوبة أمام مضيفه إسبانيول في الجولة 22 من الدوري الإسباني، بهدف لكل فريق.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق مورينو في الدقيقة 66، قبل أن يحرز جيرارد بيكيه التعادل في الدقيقة 82.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 58 محتلا صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما يقبع إسبانيول في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.