بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزا كبيرا على منافسه الاتحاد السكندري في الجولة 22 من الدوري المصري، بثلاثية نظيفة.

أحرز أهداف المارد الأحمر وليد أزارو وعبد الله السعيد وجونيور أجاي في الدقائق 39 و78 و81.

وواصل الأهلي هيمنته على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يقبع الاتحاد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.