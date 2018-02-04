بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بالفوز على طنطا في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

أحرز ثنائية الفارس الأبيض عماد فتحي ونانا بوكو في الدقيقتين التاسعة و19، بينما سجل هدف طنطا الوحيد سيف الدين الجزيري في الدقيقة 43.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 36 محتلا المركز الرابع، بينما يقبع طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.