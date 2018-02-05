صلاح يقوم بلفتة جميلة بعد تألقه في مباراة فريقه مع توتنهام (فيديو)

قام المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وهداف النادي بلفتة إنسانية جميلة، عقب مباراة فريقه مع نادي توتنهام في إطار مبارايات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي.

© REUTERS/ ANDREW YATES بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

حيث توجه الفرعون المصري إلى أحد مدرجات الملعب ليقوم بإهداء قميصه لطفل صغير كان قدر رفع لافتة ورقية

كتب عليها: "مو صلاح، هل أستطيع الحصول على قميصك، رجاء".

ليلبي المصري طلب الطفل الصغير وسط جو من الفرح وتصفيق الحضور الذين كانوا بجانب الطفل.

يذكر بأن المباراة انتهت بتعادل ليفربول وتوتنهام بهدفين لكل منهما كان نصيب المصري منها تسجيل هدف وليصبح رصيد أهدافه 21 هدفا بقميص النادي الإنجليزي.