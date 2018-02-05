صلاح وكين يدخلان تاريخ الكرة الإنجليزية من أوسع أبوابها

انتهت مباراة القمة في الدوري الإنجليزي في إسبوعه الـ26 بين فريقي ليفربول وتوتنهام بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

© REUTERS/ PHIL NOBLE صلاح يقوم بلفتة جميلة بعد تألقه في مباراة فريقه مع توتنهام (فيديو)

المباراة التي جاءت مثيرة في مجرياتها حيث شهدت تقدم أبناء الأنفليد مرتين قبل أن يعيد توتنهام التعادل بين الفريقين.

وشهدت الدقائق الإضافية التي أضافها حكم المباراة قمة الإثارة والتشويق بتسجيل الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه وهدف التقدم لفريقه

ليعيد بعدها هاري كين التعادل لفريقه في الدقيقة 95 بتسجيله لهدف التعادل.

المباراة لم تتوقف عند مجرياتها المثيرة فحسب، بل شهدت دخول كل من المصري محمد صلاح وهاري كين في قائمة مشاهير الدوري الإنجليزي.

حيث دخل الإنجليزي هاري كين قائمة أصغر اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

أصغر اللاعبين الذين سجّلوا 100 💯⚽️ هدف في الدوري الإنجليزي:

مايكل أوين (23 سنة، 133 يوم)

روبي فاولر (23 سنة، 282 يوم)

واين روني (24 سنة، 99 يوم)

اليوم ⬅️ هاري كاين (24 سنة، 191 يوم) pic.twitter.com/ImlZRngvea — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٤ فبراير، ٢٠١٨

كما دخل المصري محمد صلاح قائمة الهدافي الأكثر تسجيلا في أول 25 مباراة من عمر الدوري الإنجليزي.