صلاح وكين يدخلان تاريخ الكرة الإنجليزية من أوسع أبوابها

وشهدت الدقائق الإضافية التي أضافها حكم المباراة قمة الإثارة والتشويق بتسجيل الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه وهدف التقدم لفريقه
ليعيد بعدها هاري كين التعادل لفريقه في الدقيقة 95 بتسجيله لهدف التعادل.
المباراة لم تتوقف عند مجرياتها المثيرة فحسب، بل شهدت دخول كل من المصري محمد صلاح وهاري كين في قائمة مشاهير الدوري الإنجليزي.
حيث دخل الإنجليزي هاري كين قائمة أصغر اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف في الدوري الإنجليزي.
أصغر اللاعبين الذين سجّلوا 100 💯⚽️ هدف في الدوري الإنجليزي:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٤ فبراير، ٢٠١٨
مايكل أوين (23 سنة، 133 يوم)
روبي فاولر (23 سنة، 282 يوم)
واين روني (24 سنة، 99 يوم)
اليوم ⬅️ هاري كاين (24 سنة، 191 يوم) pic.twitter.com/ImlZRngvea
كما دخل المصري محمد صلاح قائمة الهدافي الأكثر تسجيلا في أول 25 مباراة من عمر الدوري الإنجليزي.
أكبر حصيلة أهداف في أول 25 مباراة من الدوري الإنجليزي لنفس النادي:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٤ فبراير، ٢٠١٨
كيفن فيليبس (سندرلاند)⬅️ 24 ⚽️
أندي كول (نيوكاسل) ⬅️ 22 ⚽️
ليس فرديناند (نيوكاسل)⬅️ 21 ⚽️
آلان شيرر (نيوكاسل)⬅️ 21 ⚽️
محمد صلاح (ليفربول)⬅️ 20 ⚽️ pic.twitter.com/VtEVOWzgJJ
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