هل يرحل الإيطالي كونتي عن تشيلسي

أصبح الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق تشيلسي، حديث الإعلام البريطاني، بعد تكهنات برحيله عن النادي نهاية هذا الموسم.

© REUTERS/ John Sibley نادي تشيلسي يكشف عن مصير المدرب كونتي

جاءت تلك التكهنات بعد انتقادات علنية، وجهها لإدارة النادي بسبب سياستها الخاصة بالتعاقدات خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب صحيفة " إسبن ".

وقال أليساندرو كوستاكورتا، المفوض المساعد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد، "إن كونتي نأى بنفسه عن تولي هذه المهمة"، وذلك في الوقت الذي زاد فيه الحديث عن احتمال عودة كونتي البالغ من العمر 48 عاما، لتدريب منتخب إيطاليا.

وأضاف كوستاكورتا قائلا "يريد كونتي أن يواصل مهمة التدريب على مستوى الأندية وليس المنتخبات لفترة لا تقل عن 18 شهرا مقبلة، وهي الفترة المتبقية في عقده مع تشيلسي، وبهذا يكون خارج سباق التنافس على تدريب منتخب إيطاليا".

ومن جانبه كان كونتي قد حث إدارة النادي على توضيح مستقبله بصورة علنية، عن طريق الإعلان عن ثقتها فيما يقوم به لكن الخطوة ربما لن تعجبه أيضا.

وأكد كونتي موقفه بالبقاء في النادي حتى نهاية عقده بعد 18 شهرا، موضحا "نفعل كل ما بوسعنا من أجل تشيلسي. فإذا كان النادي يقدر هذا ويريد تمديد العقد فيمكننا الحديث عن هذا الأمر".

يذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي يقود فريقه تشيلسي، اليوم الإثنين، أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في غياب الوافد الجديد روس باركلي، الذي أصبح ثامن لاعب في الفريق تلحق به إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويعتبر تشيلسي صاحب المركز الرابع، متقدما بنقطة وحيدة على توتنهام هوتسبير، بعد بداية متعثرة هذا العام ،‭‭ ‬‬ودع خلالها كأس الرابطة الإنجليزية بعد الهزيمة أمام أرسنال، كما خسر على أرضه أمام بورنموث في الدوري.