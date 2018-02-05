بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الإنجليزي

مني تشيلسي بعشرة لاعبين بهزيمة قاسية جديدة وخسر 4-1 أمام واتفورد بعدما استقبل ثلاثة أهداف قرب النهاية ليستمر إحباط حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وسجل دارين يانمات وجيرار ديلوفو وروبرتو بيريرا قرب النهاية ليخرج واتفورد بالانتصار بعدما أدرك إيدن هازارد التعادل لتشيلسي في الدقيقة 82.

وتقدم واتفورد بهدف سجله تروي ديني من ركلة جزاء بعدما ارتكب تيبو كورتوا حارس تشيلسي خطأ ضد ديلوفو المنضم الشهر الماضي من برشلونة على سبيل الإعارة.

وقبل هذا الهدف كان تشيلسي يلعب بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعب الوسط تيموي باكايوكو للطرد بسبب الحصول على إنذارين متتاليين قبل مرور نصف ساعة من البداية.

وأعاد هازارد فريقه تشيلسي إلى اللقاء بعدما سجل هدف التعادل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل أن ينتفض صاحب الأرض.

لكن بعد دقيقتين فقط تبادل يانمات الكرة مع بيريرا وسجل بسهولة في مرمى الحارس كورتوا. وحسم ديلوفو الانتصار في الدقيقة 88 قبل أن يختتم بيريرا الأهداف في الوقت بدل الضائع.

وتوج تشيلسي بلقب الدوري في موسمه الأولى تحت قيادة أنطونيو كونتي العام الماضي لكنه بات يتأخر بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وسينصب تركيزه فقط على الوجود في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير خامس الترتيب بينما يتأخر بنقطة واحدة عن ليفربول.