أسطورة هولندا وريال مدريد يعود لعالم التدريب

أعلن ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني في بيان، تعيين كلارينس سيدورف لاعب منتخب هولندا وميلان وريال مدريد السابق، مدربا للفريق لنهاية الموسم الحالي.

© REUTERS/ HEINO KALIS بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

وأقال الفريق المتعثر الذي يبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الأمان، مدربه كريستوبال بارالو أمس الأحد، وبات سيدورف مدربه الثالث هذا الموسم.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت "بعد مسيرة رائعة كلاعب مع اياكس وسامبدوريا وانترناسيونالي وريال مدريد وميلانو وبوتافوجو وخوض نحو 900 مباراة والتتويج بخمسة ألقاب لدوري الأبطال مع اياكس وريال مدريد وميلانو بدأ مسيرته كمدرب مع ميلانو في 2014 وقاده في 22 مباراة. وقبل وصوله إلى كورونا قاد شينتشين الصيني كمدرب خلال 14 مباراة".

وفاز سيدورف بدوري أبطال أوروبا خمس مرات كلاعب إلى جانب خمسة ألقاب لدوري الدرجة الأولى في اسبانيا وايطاليا وهولندا.

وتولى سيدورف (41 عاما) المسؤولية في 36 مباراة فقط على مدار مسيرته كمدرب ولجأ إليه ديبورتيفو عقب رفض الخيار الأول وهو مارتن لاسارتي العرض الذي قدم إليه.

وأقال النادي مدربه السابق بيبي ميل في أكتوبر تشرين الأول الماضي بينما أقيل بارالو عقب الخسارة 5-صفر أمام ريال سوسيداد يوم الجمعة الماضي والتي تركت الفريق بدون أي انتصار في اخر سبع مباريات.

وكان بارالو سادس مدرب يقيله تينو فرنانديز رئيس النادي منذ توليه المسؤولية في 2014.