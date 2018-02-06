هولندا تعين المدرب السابع لمنتخبها في 8 سنوات

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المدافع الدولي الهولندي السابق صاحب الـ54 عاما، هو سابع مدرب يتولى مسؤولية المنتخب الهولندي في ثماني سنوات.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، سيخلف كومان المدرب ديك أدفوكات الذي استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم العام الحالي في روسيا.

وسيركز كومان في مهمته الجديدة على إعادة الفريق للطريق الصحيح حيث أنه قبل أقل من ثماني سنوات كان وصيفا لبطل كأس العالم لكنه لم يشارك في أية بطولة كبرى منذ 2014 عقب غيابه عن بطولة أوروبا قبل عامين.

وابتعد المدرب الهولندي عن العمل منذ إقالته من تدريب إيفرتون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقب مسيرة سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مهمته الأولى قيادة منتخب بلاده في مباراتين وديتين قويتين أمام إنجلترا والبرتغال الشهر المقبل.

وستواجه هولندا منتخب إنجلترا في ملعب أمستردام أرينا في 23 مارس/ آذار قبل أن تلتقي مع البرتغال في جنيف بعدها بثلاثة أيام.

وسيكون هدف كومان الأساس قيادة هولندا إلى التأهل لبطولة أوروبا 2020.