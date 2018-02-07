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23:23 07 فبراير/ شباط 2018
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    برشلونة

    مدرب برشلونة: لن أطلب من سواريز تغيير طريقته لتجنب الإيقاف

    © REUTERS/ VINCENT WEST
    رياضة
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    لن يشجع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة مهاجمه لويس سواريز على تغيير طريقته التي تعتمد على اللعب بشراسة عندما يلتقي مع فالنسيا في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم غدا الخميس، رغم أن حصوله على بطاقة صفراء خلال المباراة سيحرمه من المشاركة في النهائي.

    برشلونة
    © REUTERS/
    بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني
    وغاب سواريز عن الفوز على الافيس في نهائي المسابقة العام الماضي عقب طرده في إياب قبل النهائي أمام أتليتيكو مدريد، وقد يواجه نفس المصير عقب حصوله على انذارين في أربع مشاركات في البطولة.

    وسجل المهاجم القادم من أوروجواي الهدف الوحيد في مباراة الذهاب في كامب نو الأسبوع الماضي ليمنح برشلونة الفوز بهدف، وفي حال تجاوز فالنسيا سيصبح برشلونة أول فريق يبلغ نهائي البطولة للمرة الخامسة على التوالي.

    وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "تحدثنا عن شخصية لويس من قبل لكن الأداء بقوة في الهجوم وإيجاد مساحات وتسجيل الأهداف أمر جيد للغاية بالنسبة لنا حتى لو تسبب ذلك في حصوله في بعض الأحيان على بطاقات مثيرة للجدل".

    وأضاف "الآن نتحدث عن خوض قبل النهائي وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز، حينها سنبدأ التفكير في القلق بشأن المستقبل".

    ولم يبلغ فالنسيا النهائي منذ عشر سنوات عندما قاده رونالد كومان للقب عام 2008 عقب إقصاء برشلونة من قبل النهائي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فالفيردي, الدوري الإسباني, الليغا, سواريز, برشلونة
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