مدرب برشلونة: لن أطلب من سواريز تغيير طريقته لتجنب الإيقاف

وسجل المهاجم القادم من أوروجواي الهدف الوحيد في مباراة الذهاب في كامب نو الأسبوع الماضي ليمنح برشلونة الفوز بهدف، وفي حال تجاوز فالنسيا سيصبح برشلونة أول فريق يبلغ نهائي البطولة للمرة الخامسة على التوالي.
وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "تحدثنا عن شخصية لويس من قبل لكن الأداء بقوة في الهجوم وإيجاد مساحات وتسجيل الأهداف أمر جيد للغاية بالنسبة لنا حتى لو تسبب ذلك في حصوله في بعض الأحيان على بطاقات مثيرة للجدل".
وأضاف "الآن نتحدث عن خوض قبل النهائي وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز، حينها سنبدأ التفكير في القلق بشأن المستقبل".
ولم يبلغ فالنسيا النهائي منذ عشر سنوات عندما قاده رونالد كومان للقب عام 2008 عقب إقصاء برشلونة من قبل النهائي.
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