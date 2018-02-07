بالفيديو... بيكيه يتسبب في عقوبة جديدة على لاعبي الدوري الإسباني

أعلن‭ ‬مسؤولو دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغييرات في قواعد الانضباط قد تؤدي لفرض عقوبات بأثر رجعي على لاعبين بسبب الإفراط في الاحتفال بعد تسجيل أهداف أو إدعاء السقوط لخداع الحكام.

وقالت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) في بيان، "رابطة الدوري تعزز وتدافع بقوة عن القيم الرياضية مثل الاحترام والتعاون والعمل الجماعي والقتال من أجل المساواة والمسؤولية الاجتماعية وستبلغ لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني للعبة بأي سلوك يتعارض مع قيم اللعبة، خاصة، التصرفات التي تستفز الجماهير وبالتالي إعاقة تطور اللعبة وتناغمها مع قيم الرياضة"، بحسب "رويترز".

أضاف البيان، "إدعاء السقوط بشكل واضح أو الاحتفالات الاستفزازية عقب تسجيل الأهداف والتي لم يذكرها الحكم في تقريره ويمكن أن تسبب توترا أو تتعارض مع السلوك الرياضي ترفضها رابطة الدوري تماما".

وتابع البيان، "من الآن فصاعدا لن تتردد الرابطة في إبلاغ لجنة المسابقات بالاتحاد بمثل هذه الأحداث حتى تتمكن من اتخاذ الاجراءات والعقوبات المناسبة".

هذا وترصد الرابطة في تقارير أسبوعية الهتافات العدائية للجماهير خلال مباريات الدرجتين الأولى والثانية منذ ديسمبر /كانون الأول 2014 بعدما قُتل أحد مشجعي ديبورتيفو لاكورونيا على يد جماهير أتليتيكو مدريد قبل انطلاق مباراة بين الفريقين.

ومنذ تلك الحادثة تتعرض الأندية التي تصدر جماهيرها هتافات عدائية لعقوبات مالية باستمرار.

وتأتي هذه التغييرات بعد 4 أيام من احتفال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بهدف التعادل 1-1 على ملعب إسبانيول في قمة إقليم كتاالونيا بوضع إصبعه على فمه للتعبير عن مطالبته للمشجعين بالصمت.