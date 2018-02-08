فيفا: محمد صلاح رابع أفريقي في الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 20 هدفا (فيديو)

كشف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على "تويتر"، الأربعاء، أن 4 لاعبين أفارقة فقط على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي استطاعوا أن يسجلوا 20 هدفا أو أكثر في موسم واحد.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للفيفا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "4 لاعبين فقط من أفريقيا استطاعوا تسجيل 20 هدفا أو أكثر في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، هم الإيفواري يايا توريه، والتوغولي إيمانويل أديبايور، والإيفواري ديدييه دروغبا، والمصري محمد صلاح"، مع توجيه سؤال لعشاق الساحرة المستديرة حول العالم وخاصة متابعي الدوري الإنجليزي عن أفضل لاعب بينهم تألق على الملاعب الإنجليزية.

4⃣ لاعبين فقط من أفريقيا إستطاعوا تسجيل 20 هدف (أو أكثر) في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز:

🇨🇮 يايا توريه

🇹🇬 إيمانويل أديبايور

🇨🇮 ديدييه دروجبا

🇪🇬 محمد صلاح

من برأيك أفضل أفريقي تألق على الملاعب الإنجليزية؟ pic.twitter.com/Gm3zVWIqHt — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٧ فبراير، ٢٠١٨

يذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في فريق ليفربول يقدم موسما استثنائيا مع فريقه ومع المنتخب المصري توج بحصوله على جائزة (كاف) كأفضل لاعب في أفريقيا 2017، ما جعله حديث الصحف والمواقع الرياضة العالمية، التي تتوقع انتقاله إلى أحد قطبي الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة.

هذا ويتنافس صلاح مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام على صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي لـ "البريمرليغ".

ويتصدر كين الترتيب برصيد 22 هدفا بفارق هدف واحد عن صلاح.