فيفا: محمد صلاح رابع أفريقي في الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 20 هدفا (فيديو)

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للفيفا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "4 لاعبين فقط من أفريقيا استطاعوا تسجيل 20 هدفا أو أكثر في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، هم الإيفواري يايا توريه، والتوغولي إيمانويل أديبايور، والإيفواري ديدييه دروغبا، والمصري محمد صلاح"، مع توجيه سؤال لعشاق الساحرة المستديرة حول العالم وخاصة متابعي الدوري الإنجليزي عن أفضل لاعب بينهم تألق على الملاعب الإنجليزية.
4⃣ لاعبين فقط من أفريقيا إستطاعوا تسجيل 20 هدف (أو أكثر) في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٧ فبراير، ٢٠١٨
🇨🇮 يايا توريه
🇹🇬 إيمانويل أديبايور
🇨🇮 ديدييه دروجبا
🇪🇬 محمد صلاح
من برأيك أفضل أفريقي تألق على الملاعب الإنجليزية؟ pic.twitter.com/Gm3zVWIqHt
يذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في فريق ليفربول يقدم موسما استثنائيا مع فريقه ومع المنتخب المصري توج بحصوله على جائزة (كاف) كأفضل لاعب في أفريقيا 2017، ما جعله حديث الصحف والمواقع الرياضة العالمية، التي تتوقع انتقاله إلى أحد قطبي الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة.
هذا ويتنافس صلاح مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام على صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي لـ "البريمرليغ".
ويتصدر كين الترتيب برصيد 22 هدفا بفارق هدف واحد عن صلاح.
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