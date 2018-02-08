سر انقطاع البث المفاجئ عن القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي

فوجئ عدد من متابعي قنوات "إم بي سي برو سبورت"، بانقطاع البث قبل ساعات من بدء دربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري السعودي.

وجاء الانقطاع بسبب رغبة المسؤولين في تغيير شعار القناة ومسماها على أجهزة الاستقبال من برو سبورت إلى SPL الناقل الحصري الجديد للمسابقة.

ووفقا لتقارير سعودية، من المقرر أن تعمل القنوات فقط خلال المباريات على أن يتوقف البث فيما دون ذلك، حتى يتم تجهيز إعادة إطلاقها بالشكل والمسمى الجديدين.

وشهدت الأيام الماضية توقيع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة الاتصالات السعودية "STC" مذكرة تفاهم لحصول الشركة على الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية في كرة القدم السعودية ومباريات المنتخب السعودي.

عادت قنوات "برو سبورت" قبل قليل للبث مجدداً بعد التوقف المفاجئ اليوم، وظهورها بشعار "الدوري السعودي للمحترفين".

ورئيس "هيئة الرياضة" يعلن عند الساعة الـ 11 مساء اليوم الخميس عن أخبار رياضية مهمة.#الهلال_النصر

#ايقاف_بث_mbc_بروpic.twitter.com/0aB21IRAWZ https://t.co/nD3veudPCg — мσн∂ αℓнαявι🇸🇦 (@mohd__76) February 8, 2018

كما ستحصل الشركة على حقوق رعاية وتسويق رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي ولجنة الحكام ومسابقات الهيئة العامة للرياضة.

ويمتد الاتفاق مدة عشر سنوات مقابل ستة مليارات و600 مليون ريال سعودي.