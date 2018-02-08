رياض محرز يواصل التمرد

أكد كلود بويل مدرب ليستر سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعبه رياض محرز سيغيب عن مباراة بعد غد السبت أمام مانشستر سيتي الذي كان اللاعب يرغب في الانضمام إليه.

ولم يتدرب محرز ولم يلعب مع ليستر منذ اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية عندما فشل في الانتقال لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بويل خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس "كنت آمل أن ينهض رياض ويعود للعب معنا. أفضل طريقة هي العودة والاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف "رياض لاعب رائع وهو يحب كرة القدم. يعشق علاقته بزملائه وأفراد الفريق. هو بحاجة للعودة واللعب وأن يلمس الكرة".

ولم يعلق بويل على ما إذا كان محرز حصل على إذن للغياب عن الفريق.