الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترحب بقرار رفض الاستئناف للرياضيين الروس

© REUTERS/ STRINGER الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018

موسكو — سبوتنيك . قال كريغ ريدي، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، ، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط، إن قرار محكمة التحكيم الرياضية برفض دعوى الاستئناف، التي تقدم بها الرياضيون الروس، الذين لم تتم دعوتهم إلى دورة الألعاب الأولمبية فى بيونغ تشانغ هو خبر سار.

وأضاف ريدي، وفقا لموقع الوكالة على الإنترنت: "إن هذه القرارات هي أخبار طيبة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وكذلك للرياضيين وجميع الأشخاص الآخرين، الذين يشاركون في الألعاب الرياضية والرياضة النزيهة في الألعاب". مضيفا: "توقيت هذه القرارات جيد جدا "قبيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية" وهذا يهدئ الرياضيين، ذلك لأنه سيتنافس في المسابقات، الذين يلتزمون بالمعايير الصارمة لمكافحة المنشطات".

وكان الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية، ماتيو ريب، أعلن، اليوم الجمعة، رفض محكمة التحكيم الرياضية طلب الاستئناف الذي تقدم به 47 رياضيا روسيا لم يتم دعوتهم إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

وقال ريب للصحفيين: "رفضت الوحدة الخاصة في محكمة التحكيم الرياضية طلب الـ 32 رياضي، الذين لم يتم دعوتهم إلى الأولمبياد، ورفضت أيضا طلب 15 رياضيا روسيا آخرين

ونشرت كوريا الجنوبية أكثر من 28 ألف شرطي لتأمين الأولمبياد لتأمين الرياضيين والمشجعين. حسب وكالة "رويترز".