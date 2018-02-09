مدرب المتزلجين الروس: قرار المحكمة الرياضية "جنون"

وصف مدرب المنتخب الروسي للمتزلجين، ماركوس كرامر، قرار محكمة التحكيم الرياضية حول الرياضيين الروس الـ47، بأنه جنون، ويضر الرياضة العالمية بأكملها.

© Sputnik. Vladimir Pesnya الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترحب بقرار رفض الاستئناف للرياضيين الروس

بيونغ تشانغ — سبوتنيك . وأضاف كرامر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط: "ماذا يمكنني أن أقول، أنا مستاء جدا لأجل الرياضيين ، الذين لن يستطيعون المجيء إلى هنا".

وتابع: "أنا لا أفهم هذا القرار، لأن محكمة التحكيم الرياضية قضت سابقا ببراءة الرياضيين، وقالوا لم يتم إثبات التهم في سوتشي". واستطرد: "يقولوا الآن، نأسف، لا يمكنكم الذهاب إلى دورة الألعاب الأولمبية".

وتابع: "من جهة، هم لم يفعلوا شيئا، ومن جهة أخرى، لا يمكنهم الذهاب إلى الألعاب الأولمبية. هذا جنون. هذا شيء سيئ للغاية ليس فقط لرياضيينا، بل للرياضة العالمية بأكملها".

ورفضت المحكمة الرياضية الأولمبية، اليوم الجمعة، دعوات الاستئناف من 47 رياضيا روسيا لم يتلقوا دعوات للمشاركة في الأولمبياد.