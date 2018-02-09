المشجعون الروس ينظمون عرضا ضوئيا أمام مقر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (فيديو)

قامت مجموعة من المشجعين الروس بإجراء عرض ضوئي على مقر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمعروفة باسم "وادا"، في مونتريال، كنوع من الاحتجاج على قرار اللجنة الأولمبية بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2018.

العرض الضوئي الذي تم بثه على مبنى الوكالة حمل عددا من العبارات باللغة الإنجليزية بالإضافة للعلم الروسي، حيث جاء فيها:

"نحن مشجعو المنتخب الأولمبي الروسي نشعر بالغضب من التصرفات السيئة للجنة مكافحة المنشطات، ونقول للجنة بأن المنشطات الوحيدة للمنتخب الروسي هو حبنا له ودعمنا".

وجاءت العبارة الأخيرة من العرض الضوئي بعنوان "الروس قادمون!".

يذكر بأن لجنة مكافحة المنشطات كانت قد فرضت عقوبات على المنتخب الأولمبي الروسي ومنعته من المشاركة في أولمبياد كوريا الجنوبية بسبب فضيحة المنشطات.

ويسمح للرياضيين الروس الذين يرغبون بالمشاركة في الألعاب بالمنافسة تحت علم محايد، حيث لن يعزف النشيد الوطني الروسي ولن يرفع العلم.