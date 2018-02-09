عودة رياض محرز إلى تدريبات ليستر سيتي بعد فشل صفقة الانتقال

وأشار بويل إلى عدم مشاركة محرز في مباراة السبت، في مواجهة فريق الصدارة.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن محرز يرغب في اللعب في مواجهة الفريق، الذي حاول التعاقد معه في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
يشار إلى أن محرز لم يلعب أو يتدرب مع فريقه منذ إغلاق باب الانتقالات الشتوية، بعد رفض فريقه عرضا من متصدر الدوري المحلي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
⚠️⚠️ BREAKING NEWS ⚠️⚠️— Sky Sports PL (@SkySportsPL) February 9, 2018
Sky sources: Riyad Mahrez will return to training on Friday and has made himself available for Leicester’s game at Man City.
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وأفاد بعض أصدقاء اللاعب الجزائري، بأن محرز شعر بالإحباط بعد تعثر الصفقة.
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