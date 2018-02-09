عودة رياض محرز إلى تدريبات ليستر سيتي بعد فشل صفقة الانتقال

عاد اللاعب الجزائري الدولي، رياض محرز، جناح ليستر سيتي، اليوم الجمعة، إلى تدريبات الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أزمة بسبب فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفشلت الصفقة، التي سببت أزمة استمرت عشرة أيام بينه وبين ليستر ، وظهر محرز في صور أثناء وصوله إلى مركز تدريب فريقه صباح اليوم الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة المدرب كلود بويل له بالعودة للتشكيلة، بحسب " فوتبول أديكت ".

وأشار بويل إلى عدم مشاركة محرز في مباراة السبت، في مواجهة فريق الصدارة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن محرز يرغب في اللعب في مواجهة الفريق، الذي حاول التعاقد معه في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

يشار إلى أن محرز لم يلعب أو يتدرب مع فريقه منذ إغلاق باب الانتقالات الشتوية، بعد رفض فريقه عرضا من متصدر الدوري المحلي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

⚠️⚠️ BREAKING NEWS ⚠️⚠️



Sky sources: Riyad Mahrez will return to training on Friday and has made himself available for Leicester’s game at Man City.



Full story: https://t.co/Mv7hXj5WwR pic.twitter.com/tvAbV6e7iX — Sky Sports PL (@SkySportsPL) February 9, 2018

​وأفاد بعض أصدقاء اللاعب الجزائري، بأن محرز شعر بالإحباط بعد تعثر الصفقة.