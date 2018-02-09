قرار جديد بشأن الدوري السعودي الممتاز وتغيير نظام اللعب بمسابقة الكأس

أعلن رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة، تركي آل الشيخ، عشرة قرارات تتعلق بالمسابقات المحلية.

وشملت القرارات التي نشرتها صحيفة " المدينة " السعودية: زيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقا بدء من الموسم القادم، وإطلاق اسم ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح "دوري ا لأمير محمد بن سلمان " لأندية الدرجة الأولى، والبدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مبارياتها.

وتضمنت تقديم دعم بمقدار 5 ملايين ریال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى، وزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين بالإضافة لاثنين من مواليد المملكة.

وقرر تركي آل الشيخ دعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل ناد منها والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين بالإضافة لاثنين من المواليد، وتغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية الوطن.

وتقررت إقامة كأس السوبر بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر، على أن تكون جائزته مليوني ریال، وتأسيس الاتحاد السعودي للهجن وتكليف الأمير فهد بن جلوي برئاسته.

وقرر كذلك الاتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية، وقياس مبادرة "ادعم ناديك" وستتم مخاطبة الفيفا للتعاون في ذلك بالإضافة للاستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.