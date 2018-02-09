الكشف عن "كلمة السر" التي ستنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

© REUTERS/ PHIL NOBLE صلاح يقوم بلفتة جميلة بعد تألقه في مباراة فريقه مع توتنهام (فيديو)

ويقدم صلاح أداء متميزا مع فريقه "ليفربول" الإنجليزي، متصدرا قائمة هدافيه، ومحققا رقما قياسيا كأفضل مهاجم في الفريق منذ سنوات عديدة.

وتحدثت تقارير صحفية بريطانية عديدة عن أن ريال مدريد أبدى اهتماما بضم صلاح، ولكن صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، أوضحت أن تلك الرغبة "مرهونة".

وأشارت إلى أن النادي الملكي يرهن إمكانية ضم صلاح على ما سيظهر عليه ويقدمه من أداء في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقع مصر في المجموعة الأولى بالمونديال، بجانب روسيا والسعودية وأوروغواي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الميرنغي قولهم إنه في حال قدم صلاح، 25 عاما، أداء متميزا مع المنتخب المصري في كأس العالم، فإنهم سيمضون قدما من أجل ضمه إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن النادي الملكي قد يرصد 100 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح.

من جانبه، رد صلاح على تلك التقارير بتصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال الجناح المصري "أنا حاليا في أفضل حالاتي الكروية، لكن كل تركيزي على تقديم أداء جيد لفريقي (ليفربول)، والتفوق على هاري كين في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي".

ورد على سؤال إذا ما كان يرغب في الانتقال إلى الدوري الإسباني من دعمه: "في تلك اللحظة، أنا هنا، وكل تركيزي هنا، مع فريقي لأني الموسم على أفضل حال.

أما عن التصريحات السابقة المنسوبة إلى المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، التي رجح فيها انتقال صلاح إلى ريال مدريد، قال

"لماذا تعتقد فعليا أنه قال تلك التصريحات؟ ليس لدي الكثير لأقوله في هذا الأمر، لكن حتى لو تحدثوا معي، فأنا سأقول لهم أنا سعيد حاليا في ليفربول".