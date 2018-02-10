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06:30 10 فبراير/ شباط 2018
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    مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 23 في بيونغ تشانغ، كوريا الجنوبية

    إصابات فيروسية جديدة في دورة الألعاب الأولمبية

    © AFP 2018/ Mark Ralston
    رياضة
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    صرح منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، بأن 11 حالة إصابة جديدة بفيروس يسبب القيء والإسهال قد تأكدت في دورة الألعاب ليصل العدد الإجمالي إلى 139 حالة.

    استعداد كوريا الجنوبية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 - متطوعون - أولمبياد 2017، بيونغ تشانغ 7 فبراير/ شباط 2018
    © Sputnik. Alexey Filippov
    تشديد إجراءات الأمن قبل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ
    وتمثل حالات الإصابة الجديدة بفيروس نوروفيروس انخفاضا كبيرا عن 42 حالة جديدة سجلت يوم الخميس و54 حالة فى اليوم السابق، بحسب رويترز.

    وتفشى هذا الفيروس خلال الاستعداد لمراسم الافتتاح التى اقيمت يوم الجمعة في بيونغ تشانغ مما أدى إلى وضع حوالى 1200 من موظفي الأمن في الحجر الصحي. وتعين على المنظمين الاستعانة بأفراد عسكريين ليحلوا محلهم.

    وحتى الآن، لم يتم تأكيد إصابة رياضيين بالفيروس شديد العدوى، وأجبر تفشي الفيروس في بطولة العالم لألعاب القوى في العام الماضي في لندن، متنافسين من عدة دول إلى عدم المشاركة.

    وقالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية إن عددا من الوكالات تتعاون لكبح انتشار الفيروس حيث يتم اختبار جودة المياه وتجرى عمليات تفتيش فى المواقع والمطاعم والفنادق وأماكن إقامة العمال.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نوروفيروس, فيروس, دورة الألعاب الأولمبية, إصابات, لاعبين, بيونغ تشانغ, كوريا الجنوبية
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