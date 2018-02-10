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    محمد صلاح

    صحيفة: محمد صلاح رفض ريال مدريد للذهاب إلى هذا النادي

    © REUTERS/ CRAIG BROUGH
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جناح مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفض الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

    محمد صلاح
    © REUTERS/ PHIL NOBLE
    الكشف عن "كلمة السر" التي ستنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد
    وقالت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية إن وكيل محمد صلاح، يرى أن نجم منتخب مصر، رفض الانتقال إلى النادي الملكي، لأنه يفضل اللعب بجانب رفيق السابق في الريدز، فيليب كوتينيو، في فريق برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

    وكانت تقارير عديدة قد ربطت صلاح بالانتقال إلى الميرنغي، ولكن ريال مدريد اشترط ضرورة تقديم نجم الفراعنة أداء متميزا مع منتخب بلاده (مصر) في نهائيات كأس العالم في روسيا يونيو/حزيران المقبل.

    ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم إلى جانب منتخبات روسيا — مستضيف البطولة، والسعودية، وأوروغواي.

    ونقلت الصحيفة البريطانية عن مدير أعمال جناح ليفربول قوله: "صلاح يريد اللعب في كامب نو (استاد برشلونة) بجانب ليونيل ميسي، على عكس كافة توقعات مكاتب المراهنات، التي تؤكد أنه المرشح رقم واحد للتعاقد".

    ويحتل صلاح المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي الدولي الإنجليزي برصيد 21 هدفا، في إنجاز يعد الأول منذ عقود بالنسبة لنادي ليفربول.

    وكان صلاح قد انتقل من روما الإيطالي إلى ليفربول الصيف الماضي، مقابل 50 مليون يورو، لكنه أدائه اللافت مع الريدز جعل قيمته السوقية ترتفع إلى 100 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية عديدة.

     

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