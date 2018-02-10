بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني (5-2)

حقق فريق ريال مدريد، اليوم السبت، فوزا كبيرا على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم ريال مدريد عرضا هجوميا مميزا حاز على رضا مشجعيه بعد سلسلة عروض لا تليق بالملكي هذا الموسم.

وسجل أهداف ريال مدري كل من لوكاس فاسكيز (49 ثانية) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (27 و37 و80) والألماني توني كروس (34) بينما سجل لريال سوسييداد جون باوتيستا (74) وايرامندي (83).

وبهذا يعود رجال الفرنسي زين الدين زيدان لتذوق طعم الانتصار في المسابقة، بعد التعثر في الجولة الماضية بالتعادل أمام ليفانتي، ويرتفع رصيد الفريق لـ42 نقطة يرتقي بها للمركز الـ 3.

ويأتي هذا الانتصار ليمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل موقعة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الصعبة يوم الأربعاء المقبل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب "سانتياغو برنابيو".

في المقابل، يتجمد رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الـ14.