بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسيل في الدوري الإنجليزي

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسيل في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، بهدف دون رد.

أحرز هدف أصحاب الأرض، مات ريتشي في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 56 في المركز الثاني، بينما قفز نيوكاسل للمركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.