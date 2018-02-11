بالفيديو.. مصارع روسي يدفع رونالدو لقول "السلام عليكم"

نشر المصارع الروسي، حبيب نور محمدوف، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يظهر خلاله نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وهو يتحدث العربية.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth مشكلة في القلب وعلاقة برئيس أمريكا ضمن 10 معلومات قد لا تعلمها عن رونالدو

والتقى محمدوف، بطل فنون القتال المختلطة، برونالدو دون الإفصاح عن أسباب اللقاء وما إذا كان مرتبا أو بالصدفة.

وجاءت المقابلة عقب مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتبادل الثنائي الهدايا، حيث حصل المصارع الروسي على القميص الذي لعب به رونالدو المباراة وعليه توقيعه.

وقام نور محمدوف بإهداء أفضل لاعب في العالم قبعة فلكلورية من جمهورية داغستان جنوب روسيا.