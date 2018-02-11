بالفيديو... عودة ديمبلي وتألق كوتينيو وظهور أول لصفقة جديدة في ملخص مباراة برشلونة وخيتافي

فشل برشلونة في تحقيق الفوز على ضيفه خيتافي مكتفيا بالتعادل السلبي في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لأحدث صفقات البلوجرانا، ياري مينا، المدافع الكولومبي الذي ضمه العملاق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وشارك عثماني ديمبلي في الدقيقة 63 على حساب باكو ألكاسير، لتشهد المباراة عودته بعد غياب دام لفترة بسبب الإصابة.

وتألق البرازيلي كوتينيو خلال المباراة، حتى قرر إرنستو فالفيردي استبداله في الدقيقة 62 وإشراك إنيستا.

بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده للنقطة 59 محتلا صدارة ترتيب جدول الليغا، بينما يقبع خيتافي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.