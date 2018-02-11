لاعب برشلونة السابق يكشف... ليلة بكي فيها ميسي

© AFP 2018/ Curto De La Torre طفل يثير ضحك رونالدو بما قاله عن ميسي

وقال سانشيز زميل ميسي في برشلونة لقناة سكاي سبورتس:"قد تبكي أثناء مباراة أو إذا خسرت مباراة نهائية. هذا جزء من كرة القدم. عقب لقاء تشيلسي رأيت ميسي يبكي".

وأضاع ميسي ركلة جزاء سددها في عارضة مرمى تشيلسي، مطيحا بأحلام برشلونة في التأهل للنهائي وملاقاة بايرن ميونيخ.

وتطرق سانشيز للحديث عن الحياة الفارهة التي يعيشها لاعبو الكرة، موضحا "الناس لا يرون الجهد المبذول وراء الكواليس. لا نستطيع رؤية عائلاتنا أو حضور المناسبات الأسرية. أحيانا يضطر اللاعبون لعدم حضور ولادة أبنائهم".

يذكر أن سانشيز لعب ثلاث سنوات في برشلونة قبل الرحيل إلى أرسنال في 2014، ثم الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة إلى مانشستر يونايتد.