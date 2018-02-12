اللجنة الأولمبية تهنئ المتزلجين الروس بالفضة

وبذلك حصل المتزلجون الروس على 66 نقطة واحتلوا المركز الثاني، بعد الكنديين، الذين أحرزوا 73 نقطة، بينما حصل الأمريكيون على الميدالية البرونزية بـ62 نقطة.
ونشرت اللجنة الأولمبية تهنئة للمتزلجين الروس عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نهنئ الرياضيين الأولمبيين من روسيا بالفضة في بطولة المجموعات للتزلج على الجليد".
وأصبحت هذه الميدالية الثانية في محصلة المنتخب الروسي خلال دورة الألعاب الأولمبية بعد البرونزية التي أحرزها سيميون يليستراتوف.
Congratulations #OAR on #Silver at the #FigureSkating Team Event!#PyeongChang2018 #FigureSkating @ISU_Figure pic.twitter.com/z4ohVIGMb9— Olympic Channel (@olympicchannel) February 12, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)