اللجنة الأولمبية تهنئ المتزلجين الروس بالفضة

فاز المتزلجون الروس بالفضة في بطولة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2018، ليحصل المنتخب الروسي على الميدالية الثانية في الألعاب الأولمبية في بيونشانغ.

© Sputnik. Vladimir Pesnya رقم قياسي جديد لروسيا في الأولمبياد الشتوي

فقد انتهت بطولة المجموعات في غانغننغ، يوم الاثنين 12 شباط/فبراير، ببرامج التزلج الثنائي. وأحرز المتزلجان الروسيان يكاتيرينا بوبروفا ودميتري سولوفيوف 110.43 نقطة. وشغلا المركز الثالث.

وبذلك حصل المتزلجون الروس على 66 نقطة واحتلوا المركز الثاني، بعد الكنديين، الذين أحرزوا 73 نقطة، بينما حصل الأمريكيون على الميدالية البرونزية بـ62 نقطة.

ونشرت اللجنة الأولمبية تهنئة للمتزلجين الروس عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نهنئ الرياضيين الأولمبيين من روسيا بالفضة في بطولة المجموعات للتزلج على الجليد".

وأصبحت هذه الميدالية الثانية في محصلة المنتخب الروسي خلال دورة الألعاب الأولمبية بعد البرونزية التي أحرزها سيميون يليستراتوف.

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