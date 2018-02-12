شاهد مشجعي كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية

أثارت فيديوهات لمشجعي فريق كوريا الشمالية، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في كوريا الجنوبية، جدلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر الفيديوهات مجموعة من الفتيات النشيطات بالزي الأحمر وهن يؤدين الأغاني الشعبية وبعض الرقصات المتناسقة، ويساعدن رياضيي بلدهن بالتصفيق الحار وبالتلويح بالأعلام.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf — Matt Stopera (@mattstopera) February 10, 2018

وتأثر الحضور بوجود مجموعة التشجيع الكورية الشمالية، حيث عبر البعض عن امتعاضهم وتوترهم منها، بينما عبر البعض عن اندهاشه بما شاهده من تنظيم للمجموعة التي لم تفارق الفريق الرياضي أبدا.

وعلق بعض النشطاء، أن المشجعات لم يتوقفن حتى في الفرص بين المسابقات، كما أن الموسيقى الصاخبة لم تكن عائقا أمامهم.

Collaboration with @BTS_twt? North Korean cheering squad shows off Korean ballet moves while BTS' mega hit song Blood, Sweat & Tears is playing pic.twitter.com/TLveHdCQuC — Sohee Kim (@soheefication) February 10, 2018

ويذكر في هذا الصدد أن 22 رياضيا من كوريا الشمالية يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، ـ فضلا عن وصول عدة مئات من المشجعين وجوقة الأركسترا "سامجيون" التي ستنظم عرضين في العاصمة سيئول وفي مدينة جانجنيونج في مناسبات مخصصة لعقد الأولمبياد.

هذا وتستضيف مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في الفترة 9-25 شباط/ فبراير الجاري، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.