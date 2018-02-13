فيدرر يؤكد أن الراحة سبب عودته القوية

وغاب فيدرر عن الملاعب من عام 2016 بسبب إصابة في الركبة، وعاد للمشاركة في المباريات مرة أخرى في 2017.
وأحرز فيدرر لقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبري خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في أستراليا.
وأكد فيدرر أنه غاب 6 أشهر وكان يتدرب خلالها فقط على ضربات الإرسال، وهو ما جعله لاعب مخلتف.
وتنمى نجم التنس العالمي أن يفعل اللاعبون مثله ونادال الذي غاب في 2016 بسبب إصابة أيضا.
وسيلعب فيدرر مع البلجيكي روبن بيملمانز في الدور الأول من بطولة روتردام، الأربعاء 14 فبراير/ شباط.
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