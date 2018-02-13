فيدرر يؤكد أن الراحة سبب عودته القوية

قال روجر فيدرر لاعب التنس العالمي إنه يعتقد أن الراحة تساعد لاعبي التنس على التطور، وإنه يرغب في أن يحصل اللاعبون على فترات راحة لتحسين مستواهم.

وأشار فيدرر إلى أن فلسفته هي اللعب حينما يكون جاهزا، وأن نادال يفعل ذلك أيضا، حسب "رويترز".

وغاب فيدرر عن الملاعب من عام 2016 بسبب إصابة في الركبة، وعاد للمشاركة في المباريات مرة أخرى في 2017.

وأحرز فيدرر لقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبري خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في أستراليا.

وأكد فيدرر أنه غاب 6 أشهر وكان يتدرب خلالها فقط على ضربات الإرسال، وهو ما جعله لاعب مخلتف.

وتنمى نجم التنس العالمي أن يفعل اللاعبون مثله ونادال الذي غاب في 2016 بسبب إصابة أيضا.

وسيلعب فيدرر مع البلجيكي روبن بيملمانز في الدور الأول من بطولة روتردام، الأربعاء 14 فبراير/ شباط.