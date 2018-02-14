الوليد بن طلال يشيد بالنهضة الرياضية للسعودية التي يقف ورائها الملك وولي عهده (فيديو)

أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود على النهضة الرياضية الكبيرة التي تعيشها الرياضة السعودية وخاصة كرة القدم، والتي كانت ثمرة دعم الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

.أشاد في هذا الصدد بالجهود الجبارة التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي يطبق ما أمر به من الأمير محمد بن سلمان

وامتدح الأمير الوليد بن طلال برنامج "كورة" على قناة "روتانا" خليجية بعد أن رحب بالمذيع، مؤكداً بأنه البرنامج السعودي الرياضي الأول.

وأشار الوليد بن طلال إلى أن دعمه للهلال هو من دعم الأندية السعودية منوها في هذا الصدد بما تجده الرياضة السعودية من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أعلن الوليد بن طلال وهو عضو شرف نادي الهلال عن حضوره المباراة مع عائلته لمؤازرة الهلال.