تقارير: نيمار إلى ريال مدريد... والسر في الجواسيس ورابطة الخمسة

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن ريال مدريد الإسباني يسعى بصورة جادة إلى ضم النجم البرازيلي الشاب، نيمار، لصفوفه في موسم الانتقالات الصيف المقبل.

© REUTERS/ Red Bull Media House نيمار يحتفل بعيد ميلاده بحفل صاخب (فيديو+صور)

نشرت صحيفة " سبورت بيلد " الألمانية تقريرا كشفت فيه عن تجهيز النادي الملكي لخطط عديدة من أجل ضمان نجاح صفقته في ضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن الميرنغي جهز مجموعة من العملاء والمخبرين للتجسس على النجم البرازيلي، وبالأخص في منطقة سكنه "بوغيفال" في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

وأوضحت أن مخبري ريال مدريد يراقبون الفيلا الفخمة الخاصة بنيمار المكونة من 6 طوابق، لمتابعة كل حياته الخاصة، لضمان موافقته على العرض المقدم له.

وتوصل المخبرون إلى ما أطلقت عليه الصحيفة "رابطة الخمسة"، والمقصود بها 5 من أصدقاء نيمار المقربين، الذين يرافقونه كظله في كل مكان، ما عدا أرضية الملعب.

وأشار المخبرون، بحسب "سبورت بيلد"، إلى أن "رابطة الخمسة" مرتبطة بصورة وثيقة مع نيمار، حتى أنهم وضعوا على معاصم أيديهم وشم "أميجوس" (amigos) والتي تعني "الأصدقاء" باللغة الإسبانية.

شكوك ومخاوف

وأثارت الحياة التي يعيشها نيمار مع "رابطة الخمسة" حالة من القلق لدى مسؤولي ريال مدريد، خاصة وأن الحالة المزاجية للنجم البرازيلي مرتبطة بصورة كبيرة بأصدقائه الخمسة.

وأوضحت الصحيفة أنه مثلا عندما يكون أحد الخمسة أو أكثر في حالة مزاجية سيئة يكون معظمهم في نفس الحالة المزاجية، وتحديدا نيمار، الذي يشعر بعدم الارتياح، حتى لو كان عشية مباراة هامة أو بعد انتهاء أية مباراة قد يخرج لحضور عرض موسيقي في لندن، أو يسهر حتى الصباح في أي ملهى ليلي.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مسؤول في النادي الملكي، تعبيره عن عدم ارتياح رئيس النادي فلورينتينو بيريز، من طريقة ترفيه نيمار، خاصة وأنه قد يضطر لدفع 250 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته، التي قد تدفعه للتخلي عن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ذو الـ33 عاما، مقابل اللاعب الشاب ذي 26 عاما.