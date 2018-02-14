بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري الأبطال (5-0)

أحرز محمد صلاح هدفا في الفوز الكبير الذي حققه ليفربول على مضيفه بورتو البرتغالي برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية الريدز ساديو ماني (هاتريك) ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في الدقائق 25 و29 و53 و70 و85.

بهذه النتيجة الكبيرة يضع ليفربول قدما في دور الثمانية، حيث يحتاج بورتو للفوز بسداسية في مباراة الإياب على ملعب آنفيلد في السادس من مارس المقبل.