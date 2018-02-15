أسينسيو... اللاعب الذي هز عرش نيمار ومبابي

خطف ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، من نيمار وكيليان لاعبي فريق باريس سان جيرمان، المتصدر الدوري الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

© AFP 2018/ bertrand GUAY تقارير: نيمار إلى ريال مدريد... والسر في الجواسيس ورابطة الخمسة

فاز ريال مدريد على سان جيرمان، بنتيجة 3-1، بفضل الجناح الإسباني أسينسو الذي لم يكلف ريال مدريد أكثر من 3.5 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي أنفق باريس سان جيرمان 400 مليون يورو (498 مليون دولار) على التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي، إلا أن ماركو أسينسيو خطف الأضواء منهما خلال مباراة أمس، بحسب " تشانل نيوزاسيا ".

انطلق أسينسيو، البالغ عمره 22 عاما، بعد أقل من ثلاث دقائق من مشاركته، داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ومرر إلى رونالدو الذي وضع الكرة داخل الشباك بركبته ليتقدم ريال للمرة الأولى في الدقيقة 83.

ومرة أخرى انطلق اللاعب الإسباني الدولي من الناحية اليسرى ومرر إلى مارسيلو الذي هز الشباك محرزا الهدف الثالث ليصبح باريس سان جيرمان بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب ليتفادى خروجه المبكر المحرج من دور الستة عشر للعام الثاني على التوالي.

ونجح اللاعب البرازيلي في هز الشباك 28 مرة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكنه لم يكن مؤثرا وحصل على إنذار بعد تدخل ضد ناتشو فرناندو مدافع ريال مدريد.

وصرح أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه لم يكن محظوظا وانتقد الحكم جيانلوكا روكي لمنح ريال ركلة جزاء، بعد جذب جيوفاني لوسيلسو قميص منافسه توني كروس، وعدم احتساب ركلة لفريقه عندما اصطدمت تسديدة رابيو بذراع سيرجيو راموس قائد ريال.

وأضاف إيمري للصحفيين "أظهرنا شخصية قوية لكن من الصعب تقبل الهدفين المتأخرين".

وتابع: "كنا نستحق نتيجة أفضل. يمكن القول إن تفاصيل صغيرة حسمت المباراة والحكم لم يساعدنا. منذ البداية كانت قراراته في صالح ريال. لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء لريال ثم هناك لمسة يد ضد راموس. المعايير كانت مختلفة".