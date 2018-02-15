تسجيل
12:14 15 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو

    أسينسيو... اللاعب الذي هز عرش نيمار ومبابي

    © AFP 2018/ GABRIEL BOUYS
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    خطف ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، من نيمار وكيليان لاعبي فريق باريس سان جيرمان، المتصدر الدوري الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

    نيمار في باريس سان جيرمان
    © AFP 2018/ bertrand GUAY
    تقارير: نيمار إلى ريال مدريد... والسر في الجواسيس ورابطة الخمسة
    فاز ريال مدريد على سان جيرمان، بنتيجة 3-1، بفضل الجناح الإسباني أسينسو الذي لم يكلف ريال مدريد أكثر من 3.5 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي أنفق باريس سان جيرمان 400 مليون يورو (498 مليون دولار) على التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي، إلا أن ماركو أسينسيو خطف الأضواء منهما خلال مباراة أمس، بحسب "تشانل نيوزاسيا".

    انطلق أسينسيو، البالغ عمره 22 عاما، بعد أقل من ثلاث دقائق من مشاركته، داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ومرر إلى رونالدو الذي وضع الكرة داخل الشباك بركبته ليتقدم ريال للمرة الأولى في الدقيقة 83.

    ومرة أخرى انطلق اللاعب الإسباني الدولي من الناحية اليسرى ومرر إلى مارسيلو الذي هز الشباك محرزا الهدف الثالث ليصبح باريس سان جيرمان بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب ليتفادى خروجه المبكر المحرج من دور الستة عشر للعام الثاني على التوالي.

    ونجح اللاعب البرازيلي في هز الشباك 28 مرة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكنه لم يكن مؤثرا وحصل على إنذار بعد تدخل ضد ناتشو فرناندو مدافع ريال مدريد.

    وصرح أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه لم يكن محظوظا وانتقد الحكم جيانلوكا روكي لمنح ريال ركلة جزاء، بعد جذب جيوفاني لوسيلسو قميص منافسه توني كروس، وعدم احتساب ركلة لفريقه عندما اصطدمت تسديدة رابيو بذراع سيرجيو راموس قائد ريال.

    وأضاف إيمري للصحفيين "أظهرنا شخصية قوية لكن من الصعب تقبل الهدفين المتأخرين".

    وتابع: "كنا نستحق نتيجة أفضل. يمكن القول إن تفاصيل صغيرة حسمت المباراة والحكم لم يساعدنا. منذ البداية كانت قراراته في صالح ريال. لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء لريال ثم هناك لمسة يد ضد راموس. المعايير كانت مختلفة".

    انظر أيضا:

    تقارير: نيمار إلى ريال مدريد... والسر في الجواسيس ورابطة الخمسة
    نيمار يحتفل بعيد ميلاده بحفل صاخب (فيديو+صور)
    نيمار قد لا يشارك أمام ليل غدا
    بالفيديو..نيمار يوقظ أحد أصدقائه بطريقة طريفة
    حنين نيمار للدوري الإسباني هل تكون إشارة لانتقاله إلى الملكي المدريدي
    الكلمات الدلالية:
    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, راموس, مبابي, رونالدو, مباراة, باريس سان جيرمان, ريال مدريد, إسبانيا, العالم, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قصر نويشفانشتاين في ألمانيا
    المناطق الأكثر رومانسية في العالم
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك