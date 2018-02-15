بالفيديو... جماهير ليفربول تغني: إذا سجل محمد صلاح مجددا سنصبح مسلمين

© REUTERS/ PETER CZIBORRA بالفيديو... هدف محمد صلاح يزين فوز ليفربول على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

وكان الفرعون المصري قد سجل أمس هدفاً في مرمى بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتقول الأغنية إنه في حال سجل اللاعب المصري المزيد من الأهداف فإن المشجعين قد يعتنقون الدين الإسلامي.

وتقول كلمات الأغنية التي حصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة "إذا كان جيدا بما فيه الكفاية لي، إذ سجل المزيد من الأهداف، سأصبح مسلما مثله".

وسجل صلاح هدف فريقه الثاني في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي لعبت على أرضية ملعب "دراغاو" وانتهت بخماسية نظيفة لليفربول.

ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 30 خلال الموسم الحالي في جميع البطولات التي خاضها مع "الريدز".