بالفيديو... جماهير ليفربول تغني: إذا سجل محمد صلاح مجددا سنصبح مسلمين

وتقول الأغنية إنه في حال سجل اللاعب المصري المزيد من الأهداف فإن المشجعين قد يعتنقون الدين الإسلامي.
وتقول كلمات الأغنية التي حصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة "إذا كان جيدا بما فيه الكفاية لي، إذ سجل المزيد من الأهداف، سأصبح مسلما مثله".
وسجل صلاح هدف فريقه الثاني في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي لعبت على أرضية ملعب "دراغاو" وانتهت بخماسية نظيفة لليفربول.
ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 30 خلال الموسم الحالي في جميع البطولات التي خاضها مع "الريدز".
Some LFC fans have a new Mo Salah song…!— Empire of the Kop (@empireofthekop) February 14, 2018
🎥@seangriff123pic.twitter.com/n3z94sWgDX
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