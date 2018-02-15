4 مليارات دولار عائدات البوندسليغا

ذكرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الأندية المنافسة في البوندسليغا حققت زيادة في عائداتها للعام الثالث عشر على التوالي لتصل إلى 3.275 مليار يورو (4.21 مليار دولار) في موسم 2016/ 2017.

وحسب (د.أ.ب) قد تم الكشف عن هذا الرقم في عرض تقرير الدوري الألماني السنوي في فرانكفورت حيث زادت العائدات بنسبة 4.2 في المئة عن الـ3.24 مليار يورو التي تحققت في الموسم السابق.

وجاءت عائدات أندية البوندسليغا والدرجة الثانية مجتمعين 4.01 مليار يورو لتكسر حاجز الـ4 مليارات يورو للمرة الأولى.