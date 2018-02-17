لاعب يتفوق على ميسي و كين في إحصائية جديدة

يتفوق اللاعب البلجيكي ولاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ميشا باتشواي، على جميع اللاعبين في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى بكرة القدم بعدد الدقائق التي لعبها و تسجيلا للأهداف.

© REUTERS/ SERGIO PEREZ ميسي يتجاوز رونالدو في إحصائية جديدة ورقم قياسي

اللاعب البلجيكي و المعار من نادي تشيلسي، يتفوق على جميع اللاعبين في عدد الدقائق التي لعبها و التي وصلت الى 2000 دقيقة منذ بداية الموسم الماضي.

هذا و تصل إحصائية باتشواي التهديفية الى هدف في كل 85 دقيقة بحسب موقع "sports.ru".

وتضم قائمة أفضل خمسة هدافين كل من هاري كين بمعدل هدف في كل 89 دقيقة و ادينسون كافي بمعدل هدف في كل 90 دقيقة و ميسي بمعدل هدف في كل 92 دقيقة

وروبرت ليفاندوفسكي بمعدل هدف في كل 95 دقيقة.