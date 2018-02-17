المنتخب الألماني يتجه لإستخدام تقنية متطورة في تدريباته

أعلن الاتحاد الألماني بكرة القدم عن توقيعه عقد شراكة مع شركة "Beyond Sports"، المتخصصة في صناعة و تطوير المعدات التي تستخدم بتدريب اللاعبين في الواقع الإفتراضي.

© Sputnik. Anton Denisov المنتخب الألماني يحرز أسرع أهداف كأس القارات 2017

حيث ستقوم الشركة بتوفير المعدات و الأجهزة اللازمة للأندية الألمانية، ومن الممكن أن يستخدمها المنتخب الأول.

وتسمح هذه الأجهزة و الأنظمة المستخدمة فيها بالتدرب بنظام الواقع الإفتراضي، حيث سيتم تحليل المنافس الإفتراضي ووضع اللاعب أمام إحتمالات و خيارات متعددة و مدروسة.

إستنادا على بيانات و تحاليل للمدربين بالإضافة لبيانات مستمدة من مبارايات حقيقية.

ويتم التركيز في هذه التدريبات على 4 مراحل تضم سرعة اتخاذ القرار في الملعب، الاختيار الصحيح حسب الموقف، تحليل مبارايات بالإضافة لوضع مهام في أوقات زمنية محددة.

ويعتبر الغرض الرئيسي من هذه التدريبات وبهذه الطريقة هو القضاء على مايسمى بمحو الأمية التكتيكية للاعبيين و تقليل الوقت اللازم لإتخاذ القرار.

هذا و تعتمد عدد من الفرق على هذه التقنية و منهم نادي أرسنال الإنجليزي و ايندهوفن الهولندي.