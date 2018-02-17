ريال مدريد في مأزق قبل مواجهة باريس سان جيرمان

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن الفريق الملكي سيكون في وضعية لايحسد عليها نظرا لجدول مباراياته قبل لقاء الإياب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا والذي سيخوضه في مواجهة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في 6 مارس/آذار المقبل.

حيث سيخوض النادي الملكي 5 مباريات في الدوري الإسباني، اعتبارا من مواجهة ريال بيتيس، غدا الأحد، بملعب بينيتو فيامارين.

ولفتت إلى أن المباريات الـ 4 الأخرى، سيخوضها خلال 10 أيام، حيث سيحل ضيفا على ليجانيس وإسبانيول، يومي 21 و27 من الشهر الجاري،

ثم يستضيف ديبورتيفو ألافيس وخيتافي، في 24 فبراير/شباط الحالي، و3 مارس/آذار المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المواجهات الـ 5، لا تبدو أمام فرق من أندية المقدمة بالليغا، إلا أن جماهير الريال، لن تنسى أن بيتيس ألحق الهزيمة الأولى بالملكي هذا الموسم، وتغلب عليه 0-1 في البرنابيو، وكان سببا في بداية الأزمة.

وأكدت الصحيفة أن زيدان ولاعبيه يتطلعون للدخول في المربع الذهبي بالدوري الإسباني، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.