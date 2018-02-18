بالفيديو... مهاجم في الدوري التركي يصارع الموت على أرض الملعب

شهدت مباراة جالطة سراي وقاسم باشا في الدوري التركي، مشهدا أثار رعب وخوف جميع اللاعبين داخل الملعب.

© REUTERS/ CRAIG BROUGH قرار حاسم من ليفربول بشأن محمد صلاح خلال أيام

وسقط اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم جالطة سراي، علي ارضية الملعب بدون أي تدخل ليعيد للأذهان العديد من المشاهد التي لقى فيها لاعبي كرة قدم مصرعهم.

وظهر الرعب والخوف على ملامح لاعبي الفريقين وتعالت صرخاتهم لحث الجهاز الطبي على النزول لأرض الملعب والتدخل سريعا لإنقاذ اللاعب.

ونجح الجهاز الطبي في إنعاش اللاعب الذي نهض وأكمل المباراة، ولم يتم إلى الآن الإعلان عما تعرض له.