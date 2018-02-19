الكشف عن توقعات لاعبي برشلونة لمشوار ريال مدريد في دوري الأبطال

يرى لاعبو برشلونة أن فرص ريال مدريد في تخطي باريس سان جيرمان والتأهل للدور المقبل في دوري أبطال أوروبا قائمة بقوة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سبورت" الكتالونية، يركز لاعبو برشلونة على مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال، إلا أنهم يتابعون أيضا غريمهم التقليدي.

ويثق لاعبو العملاق الكتالوني في قدرة ريال مدريد على الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الإياب في باريس تكفل لهم التأهل لدوري الأبطال.

وتعتمد رؤية لاعبي البلوجرانا على أن ريال مدريد لم يعد أمامه سوى التنافس على دوري الأبطال بعد أن خرج من كأس ملك إسبانيا في ظل صعوبة حسم لقب الدوري.

ويرى لاعبو برشلونة أيضا أن هناك علاقة خاصة بين ريال مدريد دوري الأبطال الذي يتألق فيه لاعبيه كثيرا، بجانب علوا كعب الملكي في البطولة.

ولا يثق لاعبو برشلونة في قدرات أوناي إيمري مدرب باريس في تحويل هزيمة الذهاب إلى انتصار وتأهل في الإياب.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب "سنتياغو برنابيو" قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل مباراة الإياب المقرر لها السادس من مارس/ آذار المقبل.