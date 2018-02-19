محمد صلاح يتفوق على هدافي الدوري الإنجليزي في إحصائية خاصة

وأفادت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها أن أهداف صلاح هي الأكثر تحقيقا للنقاط لفريقه بين الثلاثي.
وتسببت أهداف صلاح في حصد 13 نقطة لليفربول، مقابل 12 نقطة حققتها أهداف مهاجم توتنهام، و7 نقاط لأجويرو.
وأفادت الرابطة ببعض الأرقام عن صلاح، أهمها أن القدم اليسرى لصلاح سجلت 19 هدفا من أصل 22، كما سجل المصري الدولي هدفا من ركلة جزاء.
وسجل صلاح عشرة من أهدافه في الربع ساعة الأخيرة من كل شوط، مع العلم أنه أحرز 30 هدفا خلال 36 مباراة في الموسم الجاري بجميع البطولات.
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