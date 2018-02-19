محمد صلاح يتفوق على هدافي الدوري الإنجليزي في إحصائية خاصة

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي تفوق محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على هاري كين مهاجم توتنهام وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

© REUTERS/ CRAIG BROUGH قرار حاسم من ليفربول بشأن محمد صلاح خلال أيام

ويعد صلاح الأكثر حصدا للنقاط لفريقه، رغم تصدر كين ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بفارق هدف عن صلاح وهدفين عن أجويرو.

وأفادت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها أن أهداف صلاح هي الأكثر تحقيقا للنقاط لفريقه بين الثلاثي.

وتسببت أهداف صلاح في حصد 13 نقطة لليفربول، مقابل 12 نقطة حققتها أهداف مهاجم توتنهام، و7 نقاط لأجويرو.

وأفادت الرابطة ببعض الأرقام عن صلاح، أهمها أن القدم اليسرى لصلاح سجلت 19 هدفا من أصل 22، كما سجل المصري الدولي هدفا من ركلة جزاء.

وسجل صلاح عشرة من أهدافه في الربع ساعة الأخيرة من كل شوط، مع العلم أنه أحرز 30 هدفا خلال 36 مباراة في الموسم الجاري بجميع البطولات.