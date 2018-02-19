بالفيديو... أهداف الأهلي والنصر في الدوري المصري (5-0)

سحق الأهلي منافسه النصر بخماسية نظيفة في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

أحرز أهداف الأهلي وليد أزارو (هدفين) ومحمد هاني والوافد الجديد صلاح محسن وكريم نيدفيد في الدقائق 16 و33 و43 و49 و91.

بهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 66 مهيمنا على صدارة جدول الترتيب، بينما يقبع النصر في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.